Венгер: «Первые две недели мундиаля всегда самые прекрасные. Здесь собирается весь мир»
Французский специалист подробно объяснил поддержку расширения ЧМ
около 12 часов назад
Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался по поводу решения расширить чемпионат мира до 48 сборных. Как сообщают мировые СМИ, свою позицию французский специалист озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе.
Выступать за свою сборную – это что-то особенное. С одной стороны, ты представляешь гордость своей страны, но с другой – чувствуешь огромное давление: страх проиграть, разочаровать, не оправдать ожидания.
Нужна колоссальная психологическая сила, чтобы взять на себя ответственность за всю нацию. Большим сборным нужны игроки, способные выдерживать такое давление и одновременно олицетворять новое поколение.
Долгое время чемпионат мира был турниром, ориентированным прежде всего на Европу и Южную Америку. Его нужно было открыть для большего количества стран, особенно из Африки и Азии. Футбол стал глобальным – куда бы люди ни пошли, они везде говорят о футболе. Если смотреть в будущее, то через сто лет каждая страна должна иметь шанс хотя бы мечтать о победе на чемпионате мира. Переход от 32 до 48 команд стал важным шагом в этом направлении.
Первые две недели мундиаля всегда наипрекраснейшие. Здесь собирается весь мир, каждый гордится тем, что представляет свою страну, и одновременно появляется ощущение единства. Это настоящий коллективный праздник.
Чемпионат мира со 104 матчами и более длинным турниром станет серьезным испытанием для ментальной составляющей. Победа потребует основательной психологической подготовки. Тренерам и персоналу придется сохранять сплоченность и мотивацию команды на протяжении многих недель. В плей-офф серия пенальти станет почти неизбежной, и здесь психологический фактор снова будет иметь решающее значение.
