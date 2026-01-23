Бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер высказался по поводу решения расширить чемпионат мира до 48 сборных. Как сообщают мировые СМИ, свою позицию французский специалист озвучил во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Выступать за свою сборную – это что-то особенное. С одной стороны, ты представляешь гордость своей страны, но с другой – чувствуешь огромное давление: страх проиграть, разочаровать, не оправдать ожидания.

Нужна колоссальная психологическая сила, чтобы взять на себя ответственность за всю нацию. Большим сборным нужны игроки, способные выдерживать такое давление и одновременно олицетворять новое поколение.

Долгое время чемпионат мира был турниром, ориентированным прежде всего на Европу и Южную Америку. Его нужно было открыть для большего количества стран, особенно из Африки и Азии. Футбол стал глобальным – куда бы люди ни пошли, они везде говорят о футболе. Если смотреть в будущее, то через сто лет каждая страна должна иметь шанс хотя бы мечтать о победе на чемпионате мира. Переход от 32 до 48 команд стал важным шагом в этом направлении.

Первые две недели мундиаля всегда наипрекраснейшие. Здесь собирается весь мир, каждый гордится тем, что представляет свою страну, и одновременно появляется ощущение единства. Это настоящий коллективный праздник.

Чемпионат мира со 104 матчами и более длинным турниром станет серьезным испытанием для ментальной составляющей. Победа потребует основательной психологической подготовки. Тренерам и персоналу придется сохранять сплоченность и мотивацию команды на протяжении многих недель. В плей-офф серия пенальти станет почти неизбежной, и здесь психологический фактор снова будет иметь решающее значение.