Сергей Разумовский

Ровненский Верес в своих соцсетях объявил о создании команды U-21 — соответствующая новость появилась на официальном сайте клуба. Новая молодежная команда начнет работу уже с следующего сезона, а решение о ее запуске члены наблюдательного совета поддержали единогласно. В клубе уточняют, что подготовительный процесс уже стартовал: красно-черные ведут переговоры с кандидатами, которые могут войти в тренерский штаб будущей команды.

Спортивный директор Вереса Юрий Габовда объяснил, что клуб был среди инициаторов создания молодежного чемпионата, а появление состава U-21 должно стать логическим продолжением этой идеи. По его словам, команда будет выполнять сразу несколько важных функций.

Во-первых, это будет промежуточная платформа для перспективных футболистов, которые уже переросли уровень U-19, но пока не готовы стабильно конкурировать за место в основном составе. Во-вторых, U-21 поможет обеспечить дополнительную игровую практику игрокам первой команды, которые получают недостаточно минут в матчах УПЛ — чтобы они оставались в тонусе и имели возможность набирать форму через регулярную игру.

Габовда также подчеркнул, что клуб уже начал формирование тренерского штаба и ищет специалиста, который возглавит новую команду. Ключевое требование — будущий тренер должен полностью разделять клубную философию и работать в единой системе подготовки игроков, чтобы переход молодежи в первую команду происходил максимально органично.

Отдельно в сообщении подчеркивается, что Верес не отказывается от уже существующей структуры: команда U-19 продолжит функционировать. А появление состава U-21 лишь расширит вертикаль развития и усилит работу с молодыми футболистами.

Напомним, возрождение чемпионата U-21 было инициативой главного тренера сборной Украины Сергея Реброва.