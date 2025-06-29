Верес подписал бывшего полузащитника ЛНЗ
Футболист сменил клуб
около 1 часа назад
Фото: НК Верес
Ровненский Верес официально объявил о подписании контракта с украинским полузащитником Виталием Бойко.
27-летний хавбек перешёл в ровненский клуб на правах свободного агента, подписав контракт с «волками» на два года – до лета 2027 года, сообщает официальный сайт Вереса.
В прошлом сезоне в составе черкасского ЛНЗ Бойко провёл 11 матчей.
По итогам кампании 2024/25 Верес занял девятое место в турнирной таблице УПЛ.
Ранее ровненский клуб подписал греческого легионера.
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