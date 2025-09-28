Верес – Полесье, Малиновский и Миколенко. Трансляции матчей 29 сентября
Рассказываем, что можно посмотреть во время игрового дня понедельника
около 10 часов назад
Понедельник, 29 сентября, подарит украинским болельщикам еще один насыщенный футбольный день. Вас ждут матчи во Второй, Первой лигах Украины, «волчье» дерби в УПЛ, а завершат вечер поединки в Серии А и АПЛ с участием украинских легионеров.
Во Второй лиге состоятся матчи десятого тура. В группе Б дубль Черноморца сыграет против Тростянца, а в группе А Лесное Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки примет Самбор-Ниву-2.
12:00 | Черноморец-2 – Тростянец. Прямая трансляция
14:30 | Лесное – Самбор-Нива-2. Прямая трансляция
В Первой лиге на очереди сразу три матча восьмого тура. В 13:00 Металлист встретится с Левым Берегом, в 13:45 Металлург примет Ингулец, а в 15:30 Феникс-Мариуполь дома попытается остановить амбициозную Буковину.
13:00 | Металлист – Левый Берег. Прямая трансляция
13:45 | Металлург – Ингулец. Прямая трансляция
15:30 | Феникс-Мариуполь – Буковина. Прямая трансляция
В украинской Премьер-лиге состоится последний матч седьмого тура. В 18:00 Верес в Ровно встретится с Полесьем. «Волчье» дерби всегда обещает жаркий футбол.
18:00 | Верес – Полесье. Прямая трансляция
Европейская часть вечера также обещает быть интересной. В Серии А Дженоа с Русланом Малиновским в составе примет Лацио. А завершит игровой день матч в Английской Премьер-лиге между Эвертоном Виталия Миколенко и Вест Хэмом.
21:45 | Дженоа – Лацио. Прямая трансляция
22:00 | Эвертон – Вест Хэм. Прямая трансляция
Поделиться