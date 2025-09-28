Сергей Стаднюк

Понедельник, 29 сентября, подарит украинским болельщикам еще один насыщенный футбольный день. Вас ждут матчи во Второй, Первой лигах Украины, «волчье» дерби в УПЛ, а завершат вечер поединки в Серии А и АПЛ с участием украинских легионеров.

Во Второй лиге состоятся матчи десятого тура. В группе Б дубль Черноморца сыграет против Тростянца, а в группе А Лесное Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки примет Самбор-Ниву-2.

12:00 | Черноморец-2 – Тростянец. Прямая трансляция

14:30 | Лесное – Самбор-Нива-2. Прямая трансляция

В Первой лиге на очереди сразу три матча восьмого тура. В 13:00 Металлист встретится с Левым Берегом, в 13:45 Металлург примет Ингулец, а в 15:30 Феникс-Мариуполь дома попытается остановить амбициозную Буковину.

13:00 | Металлист – Левый Берег. Прямая трансляция

13:45 | Металлург – Ингулец. Прямая трансляция

15:30 | Феникс-Мариуполь – Буковина. Прямая трансляция

В украинской Премьер-лиге состоится последний матч седьмого тура. В 18:00 Верес в Ровно встретится с Полесьем. «Волчье» дерби всегда обещает жаркий футбол.

18:00 | Верес – Полесье. Прямая трансляция

Европейская часть вечера также обещает быть интересной. В Серии А Дженоа с Русланом Малиновским в составе примет Лацио. А завершит игровой день матч в Английской Премьер-лиге между Эвертоном Виталия Миколенко и Вест Хэмом.

21:45 | Дженоа – Лацио. Прямая трансляция

22:00 | Эвертон – Вест Хэм. Прямая трансляция