Верес – Шахтер, Зинченко против МЮ, потенциальный дебют Забарного за ПСЖ. Что посмотреть 17 августа?
Традиционно насыщенным после старта европейских чемпионатов станет игровой день воскресенья, 17 августа.
🇺🇦 Украинское
В Первой лиге может определиться единоличный лидер. Прикарпатье в случае домашней победы сенсационно обойдет в таблице сразу Ворсклу и Черноморец. Также сегодня сыграет и другой бывший участник УПЛ. Ингулец примет тернопольскую Ниву.
12:00 | Прикарпатье – Чернигов. Прямая трансляция
16:00 | Ингулец – Нива Тернополь. Прямая трансляция
В рамках четвертого тура Второй лиги в группе А Ужгород примет Вильхивцы. Самым интересным же матчем группы Б станет противостояние безоговорочного лидера Ребела и дубля Александрии.
15:30 | Ужгород – Вильхивцы. Прямая трансляция
16:30 | Ребел – Александрия-2. Прямая трансляция
Шахтер продолжает погоню за Динамо в турнирной таблице. «Горняки» попытаются сломать проклятие 1:1 на стадионе Авангард в встрече с Вересом. Также зрителя ждет дерби новичков между Кудровкой и Полтавой. Полесье же после Лиги конференций примет крепкий ЛНЗ.
13:00 | Кудровка – Полтава. Прямая трансляция
15:30 | Верес – Шахтер. Прямая трансляция
18:00 | Полесье – ЛНЗ. Прямая трансляция
🇪🇺 Европейское
Продолжается стартовый тур английской Премьер-лиги. Центральным матчем тура станет поединок Манчестер Юнайтед против Арсенала украинца Александра Зинченко. Победитель Клубного чемпионата мира Челси примет обладателя Кубка и Суперкубка Англии Кристал Пэлас.
16:00 | Челси – Кристал Пэлас. Прямая трансляция
18:30 | Манчестер Юнайтед – Арсенал. Прямая трансляция
Незаслуженно пристально украинский болельщик будет следить за Лигой 1. Ведь за ПСЖ может дебютировать воспитанник Динамо Илья Забарный. Парижане начнут внутренний сезон с выезда в Нант. Лилль также на выезде сыграет с Брестом, а Мец примет Страсбур еще одного украинца Эдуарда Соболя.
16:00 | Брест – Лилль. Прямая трансляция
18:15 | Мец – Страсбур. Прямая трансляция
21:45 | Нант – ПСЖ. Прямая трансляция
Также пройдут матчи 1/32 финала Кубков Германии и Италии. Шальке в гостях встретится с Локомотивом из Лейпцига. Милан встретится на поле с скромным Бари.
16:30 | Локомотив Лейпциг – Шальке. Прямая трансляция
22:15 | Милан – Бари. Прямая трансляция
Вишенкой на торте станут испанские баталии. В стартовом туре Ла Лиги состоится всегда острое противостояние Атлетика из Бильбао и Севильи. Мадридский Атлетико начнет сезон матчем с каталонцами. Правда, только с Эспаньолом.
20:30 | Атлетик – Севилья. Прямая трансляция
22:30 | Эспаньол – Атлетико. Прямая трансляция
