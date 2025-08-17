Сергей Стаднюк

Традиционно насыщенным после старта европейских чемпионатов станет игровой день воскресенья, 17 августа.

🇺🇦 Украинское

В Первой лиге может определиться единоличный лидер. Прикарпатье в случае домашней победы сенсационно обойдет в таблице сразу Ворсклу и Черноморец. Также сегодня сыграет и другой бывший участник УПЛ. Ингулец примет тернопольскую Ниву.

12:00 | Прикарпатье – Чернигов. Прямая трансляция

16:00 | Ингулец – Нива Тернополь. Прямая трансляция

В рамках четвертого тура Второй лиги в группе А Ужгород примет Вильхивцы. Самым интересным же матчем группы Б станет противостояние безоговорочного лидера Ребела и дубля Александрии.

15:30 | Ужгород – Вильхивцы. Прямая трансляция

16:30 | Ребел – Александрия-2. Прямая трансляция

Шахтер продолжает погоню за Динамо в турнирной таблице. «Горняки» попытаются сломать проклятие 1:1 на стадионе Авангард в встрече с Вересом. Также зрителя ждет дерби новичков между Кудровкой и Полтавой. Полесье же после Лиги конференций примет крепкий ЛНЗ.

🇪🇺 Европейское

Продолжается стартовый тур английской Премьер-лиги. Центральным матчем тура станет поединок Манчестер Юнайтед против Арсенала украинца Александра Зинченко. Победитель Клубного чемпионата мира Челси примет обладателя Кубка и Суперкубка Англии Кристал Пэлас.

Александр Зинченко / Фото - Getty Images

Незаслуженно пристально украинский болельщик будет следить за Лигой 1. Ведь за ПСЖ может дебютировать воспитанник Динамо Илья Забарный. Парижане начнут внутренний сезон с выезда в Нант. Лилль также на выезде сыграет с Брестом, а Мец примет Страсбур еще одного украинца Эдуарда Соболя.

Также пройдут матчи 1/32 финала Кубков Германии и Италии. Шальке в гостях встретится с Локомотивом из Лейпцига. Милан встретится на поле с скромным Бари.

Вишенкой на торте станут испанские баталии. В стартовом туре Ла Лиги состоится всегда острое противостояние Атлетика из Бильбао и Севильи. Мадридский Атлетико начнет сезон матчем с каталонцами. Правда, только с Эспаньолом.