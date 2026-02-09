Сергей Разумовский

Динамо провело пятый контрольный матч на зимних тренировочных сборах в Турции. Соперником киевлян стала Кудрівка, команда, с которой бело-синие уже встречались ранее и которая в этом сезоне дебютировала в Украинской Премьер-лиге. Матч проходил в классическом формате — два тайма по 45 минут — и стал еще одним этапом подготовки команды Игоря Костюка к официальным соревнованиям.

Начало игры сложилось для Динамо неудачно. Уже на четвертой минуте Морозко перехватил мяч в штрафной площадке киевлян и точным ударом обыграл Моргуна, выведя Кудрівку вперед. Пропущенный гол заставил динамовцев действовать активнее. Команда добавила в скорости и постепенно начала создавать моменты. Яцик после индивидуального прохода был близок к выходу один на один, однако защитник успел помешать завершению.

Вскоре Буяльский опасно пробивал после прострела Яцика, но вратарь Кудрівки Караващенко спас свою команду. В конце первого тайма еще один спорный эпизод возник в штрафной площади соперника после падения Буяльского, однако арбитр не увидел оснований для пенальти.

После перерыва Динамо полностью взяло мяч под контроль и долгое время давило на оборону Кудрівки. Такая активность дала результат: после подачи Редушка мяч был выбит защитниками, но Михайленко первым оказался на подборе и дальним ударом от штанги сравнял счет. Забитый мяч лишь добавил киевлянам уверенности. Команды обменялись опасными моментами, в частности Игнатенко парировал удар Сторчоуса, а защитники Кудрівки заблокировали несколько попыток Яцика и Диалло.

На 72-й минуте сенегальский вингер Динамо воспользовался отскоком после удара Редушка и добил мяч в сетку, выведя свою команду вперед. До финального свистка киевляне могли увеличить преимущество, но свои моменты не использовали Тимчик и Захарченко. В конце встречи Кудрівка получила шанс сравнять счет с пенальти, однако Игнатенко отбил удар Сторчоуса. В итоге Динамо одержало победу со счетом 2:1 и продолжило насыщенную программу спаррингов на турецком сборе.

Контрольный матч

Динамо – Кудрівка 2:1

Голы: Михайленко, 56, Диалло, 72 – Морозко, 4

Динамо: Моргун (Игнатенко, 46), Караваев, Биловар (Тиаре, 75), Тиаре (Захарченко, 46), Дикий (Тимчик, 67), Михайленко, Буяльский, Яцик (Рубчинский, 75), Диалло (Осипенко, 84), Редушко, Герреро (Бленуце, 75).

Кудрівка (стартовый состав): Караващенко, Гусев, Сердюк, Мамросенко, Макоссо, Думанюк, Морозко, Нагнойный, Козак, Легостаев, Овусу.

Предупреждены: Тиаре (85) – Легостаев (43), Макоссо (67), игрок на просмотре Кудрівки (79).