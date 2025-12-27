Сергей Разумовский

Форвард Аль-Насра Криштиану Роналду стал главным героем матча 11-го тура чемпионата Саудовской Аравии против Аль-Ахдуда, оформив дубли и сделав весомый вклад в победу своей команды.

Первый мяч португалец забил на 31-й минуте после передачи Аль-Амри: Роналду точно завершил атаку и открыл счёт в встрече – 1:0. А уже в компенсированное к первому тайму время звёздный нападающий удвоил преимущество Аль-Насра, вновь оказавшись в нужном месте и реализовав момент после ассиста Марсело Брозовича.

После перерыва Роналду имел шанс оформить хет-трик и в третий раз отправил мяч в сетку ворот соперника. Однако на этот раз взятие ворот не было засчитано – гол отменили после решения арбитров. Но в этот вечер суждено было увидеть ещё один гол португальца. На последних минутах дело до разгрома довёл Жоау Фелиш.

Благодаря дублю Роналду довёл свой общий счёт до 956 голов в официальных матчах. В этой статистике учитываются все результативные удары нападающего как на клубном уровне, так и в составе сборной Португалии.

После этого тура Аль-Наср набрал 30 очков в таблице и укрепил лидерство в чемпионате, оторвавшись от Аль-Хиляля на четыре балла.

Чемпионат Саудовской Аравии

Аль-Наср – Аль-Ахдуд 3:0

Голы: Роналду, 31, 45+3, Фелиш, 90+4