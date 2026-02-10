Вильярреал разгромил каталонцев и остался в зоне Лиги чемпионов
«Желтая подводная лодка» забила четыре мяча
16 минут назад
В 28-м туре испанской Ла Лиги Вильярреал на Эстадио де ла Серамика разгромил Эспаньол со счетом 4:1, продемонстрировав очень высокую реализацию.
Сначала игра была осторожной, но хозяева быстро забрали контроль и регулярно обостряли через фланги с участием Николаса Пепе и Тайджона Бьюкенена. На 35-й минуте Бьюкенен продолжил атаку передачей головой, а Жорж Микаутадзе точно пробил в угол. В конце тайма Эспаньол пропустил второй раз: после прострела Хосе Салинаса мяч задели в свои ворота — 2:0.
Второй тайм стал для гостей провальным: на 50-й Пепе после паса Альберто Молейро сделал 3:0, а на 55-й уже Молейро завершил передачу Микаутадзе — 4:0. После этого темп снизился, тренеры провели замены, а выход Сирила Нгонге добавил Эспаньолу активности в атаке. На 88-й минуте каталонцы забили гол престижа после углового — Леандро Кабрера головой установил окончательный счет.
Вильярреал прервал серию без побед и сравнялся по очкам с Атлетико в турнирной таблице (по 45), но у «желтой подводной лодки» есть матч в запасе.
Ла Лига, 28-й тур
Вильярреал – Эспаньол 4:1
Голы: Микаутадзе, 35, Салинас, 41 (автогол), Пепе, 50, Молейро, 55 – Кабрера, 88
Предупреждения: Бьюкенен, Гуе, Кардона – Салинас, Эспосито, Ридель
