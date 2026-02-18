Сергей Разумовский

Вперенесенном матче 16-го тура испанской Ла Лиги Вильярреал на поле Леванте добился минимальной победы.

Хозяева, несмотря на 19-е место в таблице и семь изменений в стартовом составе, активнее начали встречу и заставили соперника больше обороняться в первые минуты. Тем не менее, остроты не хватало – полумомент Диего Пампина не принес дивидендов, а Вильярреал ответил только на 28-й минуте ударом Пау Наварро мимо ворот. Вскоре Альберто Молейро попал в штангу, а попытка Айосе Переса стала первым ударом в створ перед перерывом.

После возобновления игры Пап Гуйе проверил вратаря издали, а Луис Жуниор в прыжке спас свою команду после опасного удара Пако Кортеса. Леванте добавил в интенсивности, но именно этот отрезок стал переломным – когда Мэтью Райан необдуманно покинул ворота, Жорж Микаутадзе воспользовался моментом и отправил мяч в сетку, открыв счет.

В концовке хозяева пошли вперед большими силами и потребовали пенальти после падения Карла Этта Эйонга, однако арбитр не зафиксировал нарушение. Вильярреал мог снять все вопросы, но после удара Микаутадзе в пустые ворота мяч с линии вынес Адриан де ла Фуэнте.

В итоге Леванте остался без очков и продолжает борьбу за выживание, тогда как Вильярреал укрепил позиции в зоне Лиги чемпионов в турнирной таблице и опережает Атлетико в борьбе за медали (48 баллов против 45).

Ла Лига, 16-й тур

Леванте – Вильярреал 0:1

Гол: Микаутадзе, 57

Леванте: Райан, Тольян, Де ла Фуэнте, Морено (Эйонг, 65), Варела, Оласагасти, Рагубер (Венседор, 65), Лосада (Альварес, 74), Гарсия (Маттурро, 65), Эспи, Кортес (Тунде, 89)

Вильярреал: Жуниор, Моуриньо, Наварро, Марин (Вейга, 79), Кардона, Пепе, Комесанья, Гуйе (Парти, 79), Молейро, Перес (Педраса, 71), Микаутадзе

Предупреждения: Эспи (31), Лосада (43), Тольян (85) – Перес (60), Гуйе (72), Комесанья (90), Пепе (90+4)

Обзор матча будет доступен на странице события Леванте – Вильярреал.