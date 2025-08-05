Полузащитник житомирского Полесья Александр Назаренко рассказал, что руководство клуба во главе с президентом озвучило перед командой Руслана Ротаня конкретную цель, но сам футболист решил пока не раскрывать её публично.

По мнению Назаренко, коллектив должен настраиваться исключительно на победу в каждом следующем матче.

«У нас всегда могут быть только высокие задачи. И президент клуба поставил перед нами конкретную задачу, но я не буду говорить, какую – пусть это останется в клубе. Возможно, позже он сам расскажет. Можно сказать кратко, что у нас задача простая, но нелегкая – выигрывать каждую игру и идти дальше от матча к матчу», - сказал Назаренко для Профутбол Digital.

В ближайшее время Полесье должно сразиться с венгерским Пакшем в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Встречи состоятся 7 и 14 августа.

Что касается УПЛ, то команда Ротаня уверенно стартовала в чемпионате, обыграв Карпаты со счётом 2:0.