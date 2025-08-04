18-летний голкипер Карпат Назар Домчак поделился эмоциями от дебюта в высшем дивизионе в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Полесья (0:2).

Первая игра, не все получалось у нас. По пенальти – это моя работа. Повезло, отбил, но это не помогло команде. Надо было в первом тайме отбивать – и можно было бы о чем-то говорить. К игре подходил спокойно. Говорили с тренерским штабом, меня все поддерживали, говорили, чтобы играл так, как умею.

Я не стоял, а играл в основном составе. Я очень рад, что тренерский коллектив доверился мне. Надеюсь, что буду оправдывать на поле свои достижения, и дай Бог, дальше играть.

Взаимодействие с партнерами нормальное. Я уже не первый день работаю в этом коллективе, уже больше года. То, что так ввел мяч – надо было еще дальше, чтобы был выход один на один. А то, что судья не показал карточку – для меня это странно.

Я с вами соглашаюсь, в первом тайме у нас не очень получалось. Возможно, это из-за того, что они играли уже официальные игры в еврокубках, но это не оправдание. Мы играли дома, мы должны были выходить и грызть, выгрызать просто.

Но это первая игра. Мы не расстраиваемся и работаем дальше. Впереди 29 туров, еще все может поменяться. Забываем эту игру и готовимся к следующей. Календарь от нас не зависит. Такое жеребьевка, мы ничего не сделаем.

Дебют в 18 лет означает, что надо работать еще больше. Исполнилась моя детская мечта – дебютировать в высшем дивизионе Украины. Мечта осуществилась – работаем дальше, ставим перед собой еще большие цели.

Эйфория была, когда выходил, когда много людей кричали. А во время игры уже привык, уже как в вакууме был, не обращал внимания на что-то такое, просто играл в футбол со своими партнерами против команды-соперника. Тренер подходил? Подсказывали. Всегда подсказывают. Если не подсказывают – то уже плохо немного.