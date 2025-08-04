Нападающий Полесья Николай Гайдук поделился мыслями о победе в матче стартового тура украинской Премьер-лиги против Полесья (0:2). Также форвард подвел итоги противостояния с Андоррской Санта Коломой в квалификации Лиги конференций, а также высказался о своих голах в двух последних играх.

Мы старались выполнять указания, которые давал тренерский штаб, в первом тайме это лучше получалось. Во втором тайме, конечно, немного физически было тяжелее уже, но пытались придерживаться требований тренерского штаба. Поэтому в большинстве всё сложилось.

Санта Колома? По поводу критики, то мы командой общались, и тренерский штаб подчеркивал, что не нужно на это обращать внимание. Все мы – профессионалы, мы знали, как сыграли первую игру – откровенно не слишком хорошо. Во второй игре мы должны были сделать всё ради победы – и это удалось сделать.

А насчет Андорры скажу, что Санта Колома – действительно хорошая команда, очень хорошо играет с мячом, показывает хороший комбинационный футбол, поэтому было приятно с ними играть, интересный опыт.

Что касается разницы, честно, чемпионат Украины немного отличается от европейских команд. Украинский футбол более физически изнуряющий, поэтому сложно сравнить, кто лучше.

С каждым матчем всё лучше понимаю требования тренера, привыкаю к партнёрам, потому что всё новое для меня. Считаю, что с каждым матчем мы будем ещё лучше выполнять то, что требует тренерский штаб, комбинационный футбол. Мне очень нравятся требования тренерского штаба.

Голы в двух последних матчах? От форварда ожидают голы, поэтому слава Богу только ему, за то, что он дал такую возможность. И благодарю также наших защитников за то, что они дают такую возможность в такое непростое время для нашей страны. Поэтому большая благодарность им.