Винисиус: «Реал — это клуб всей моей жизни»
Вингер заявил о приверженности клубу и надежде остаться в команде до завершения карьеры
около 1 часа назад
Винисиус Жуниор поделился планами относительно будущего в мадридском Реале. Он выразил надежду остаться в клубе на длительный период и добиться с командой значительных успехов.
Надеюсь, что смогу остаться в Реале на долгие годы. Я всегда говорил, что это клуб всей моей жизни. Очень доволен тренерским штабом и надеюсь продолжить выступления за команду.
Мой контракт действует еще два сезона — до 2027 года.
Всегда говорил, что должен остаться здесь на протяжении всей карьеры и создать большую историю с этой командой.
Ранее, Винисиус удалил все упоминания о Реале со своих страниц в соцсетях.
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