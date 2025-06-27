Винисиус Жуниор поделился планами относительно будущего в мадридском Реале. Он выразил надежду остаться в клубе на длительный период и добиться с командой значительных успехов.

Надеюсь, что смогу остаться в Реале на долгие годы. Я всегда говорил, что это клуб всей моей жизни. Очень доволен тренерским штабом и надеюсь продолжить выступления за команду.

Мой контракт действует еще два сезона — до 2027 года.

Всегда говорил, что должен остаться здесь на протяжении всей карьеры и создать большую историю с этой командой.