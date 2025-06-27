Винисиус: «Реал привыкает к игровым схемам Хаби Алонсо»
Реал победил Зальцбург и вышел в плей-офф КЧС
около 2 часов назад
Вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор прокомментировал победу команды над Ред Булл Зальцбург (3:0) в матче третьего тура группового этапа Клубного чемпионата мира. Бразилец стал лучшим игроком поединка, забив гол и отдав результативную передачу.
Очень рад, что забил и сделал ассист. Я в восторге от нашей игры на турнире. Впереди самая важная его часть, которая нам больше всего нравится. Мы можем выиграть важный трофей для клуба.
Мы очень хорошо сыграли в первом тайме, во втором немного слабее, но это нормально. Нужно отдохнуть перед следующим матчем. Игра 1/8 финала очень важна — мы не имеем права на ошибку.
Тренер говорит нам, что нужно делать, и мы привыкаем к его стилю игры. Сегодня с этим было все хорошо.
Что касается голевого паса пяткой — я не видел повтор, но это был хороший ассист. Один из лучших для меня. Вальверде всегда вселяет в меня уверенность, он один из наших капитанов. Всегда приятно, когда он забивает.
Следующий матч Реал проведет 1 июля против Ювентуса в 1/8 финала КЧМ-2025. Игра состоится на стадионе Хард Рок в Майами. Начало — в 22:00.