Защитник Динамо Владислав Дубинчак в интервью каналу GG.Спорт рассказал, кого из бывших партнеров хотел бы снова видеть в команде. Ответ был однозначным – Виктора Цыганкова, который с 2023 года играет за Жирону.

Среди соперников Дубинчак выделил Такефусу Кубо из Реал Сосьедад как самого сложного атакующего игрока, против которого приходилось играть. А самым быстрым в нынешнем составе Динамо назвал Волошина.

Много внимания в разговоре досталось теме характера. Дубинчак вспомнил совет первого тренера, который несет через всю карьеру:

«Он мне говорил: тебе тяжело, но у тебя очень сильный характер – опирайся на него».

По его словам, именно эта установка помогала в самые сложные периоды – вылеты из Премьер-лиги, аренды, моменты без каких-либо вариантов:

«В моей карьере было много моментов: были и вылеты, и выигранные чемпионаты, поездка в аренду и моменты, когда у тебя совсем нет никаких вариантов. Поэтому, наверное, в футболе я уже не боюсь ничего».

Вне поля защитник Динамо оказался геймером: признался, что скорее поиграет в Counter-Strike, чем посмотрит футбол. По его словам, игры – это способ перезагрузиться:

«Когда у тебя удачная игра, у тебя эйфория. А когда все плохо, ты можешь в игре немного отключиться от этого и забыть о каких-то эмоциях – плохих или хороших».

Несмотря на всю жесткость на поле, в ответе на последний вопрос Дубинчак был максимально мягким. Мечта после завершения карьеры – быть хорошим отцом для своего сына.

Полное интервью можно посмотреть на ютуб-канале GG.Спорт в рубрике «22 вопросы».