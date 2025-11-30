Сергей Разумовский

Четырьмя матчами воскресенья, 30 ноября, завершился 21-й тур Второй лиги Украины, после которого команды ушли на зимнюю паузу. Лидерами своих групп стали Куликов-Белка и Колос-2, которые одержали победы в заключительных матчах осенней части сезона.

В группе А Куликов-Белка уверенно победила Скалу 1911 на своём поле со счётом 3:0 и вернулась на вершину турнирной таблицы. Хозяева сняли все вопросы относительно результата после перерыва: на 59-й минуте Панасюк открыл счёт, на 68-й Малецкий удвоил преимущество, а в конце поединка Кос установил окончательный результат.

В группе Б прошло три поединка. Тростянец на собственном поле сыграл вничью 0:0 с дублем Черноморца. Колос-2 в Ковалёвке одержал важную победу над Александрией-2 со счётом 3:1: сначала Колесник отметился на 11-й минуте, Гаража сравнял счёт ещё в первом тайме, но после перерыва Канаев и снова Колесник обеспечили хозяевам три очка и первое место в группе.

В ещё одном матче Чайка дома обыграла Ребел 2:1. Гости вышли вперёд благодаря голу Власенко на 35-й минуте, но во втором тайме Куделин восстановил паритет, а Баранов на 92-й минуте вырвал победу для хозяев.

Вторая лига, 21-й тур

Группа А

Куликов-Белка – Скала -1911 3:0

Голы: Панасюк, 59, Малецкий, 68, Кос, 89

Группа Б

ФК Тростянец – Черноморец-2 0:0

Колос-2 – Александрия-2 3:1

Голы: Колесник, 11, 71, Канаев, 57 – Гаража, 27

Чайка – Ребел 2:1

Голы: Куделин, 64, Баранов, 90+2 – Власенко, 35