Военные против легенд футбола: в Киеве состоялся матч, который объединил спорт и благодарность
На стадионе «Темп» играли сборная ветеранов Украины и 210-й отдельный штурмовой полк
около 1 часа назад
В Киеве на стадионе «Темп» прошел незабываемый футбольный матч между Национальной сборной ветеранов и 210-м отдельным штурмовым полком. На поле команды вывели дети из ДЮСШ №26 столицы, создав атмосферу настоящего спортивного праздника.
Среди участников – легенды украинского футбола Евгений Селезнев, Александр Гладкий, Николай Ищенко, Александр Лысенко, Эдуард Цихмейструк, Андрей Полунин, Олег Шелаев, Тарас Михалик, Геник Медведев, Вячеслав Свидерский, Виталий Самойлов, Юрий Клименко и воины, которые сегодня защищают Украину на фронте.
Матч состоялся при поддержке Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации. Организацию мероприятия помогли обеспечить командир 210 ОШП Павел Куриленко и глава «Реабилитационные силы Украины» Игорь Дубинин.
Особую благодарность организаторы выразили олимпийской призерке Елене Говоровой, главе БФ «Украина превыше всего» Евгении Нерсесян и управляющему партнеру сети «Евразия» Оксане Тихоненко – за постоянную поддержку и помощь во всех мероприятиях Украинской военной лиги.
Не забыли и о основателе сборной ветеранов Украины Олеге Собуцком, который, несмотря на отсутствие на игре, получил самые теплые поздравления от участников.
Дети получили подарки от благотворительного фонда «Украина превыше всего», военные – футбольные мячи с автографами и сертификаты от «Евразии», а сборная ветеранов – боевой флаг от 210 ОШП.
Этот день стал примером того, как спорт способен объединять, поддерживать боевой дух и укреплять веру в победу.
