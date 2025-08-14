В Киеве на стадионе «Темп» прошел незабываемый футбольный матч между Национальной сборной ветеранов и 210-м отдельным штурмовым полком. На поле команды вывели дети из ДЮСШ №26 столицы, создав атмосферу настоящего спортивного праздника.

Среди участников – легенды украинского футбола Евгений Селезнев, Александр Гладкий, Николай Ищенко, Александр Лысенко, Эдуард Цихмейструк, Андрей Полунин, Олег Шелаев, Тарас Михалик, Геник Медведев, Вячеслав Свидерский, Виталий Самойлов, Юрий Клименко и воины, которые сегодня защищают Украину на фронте.

Матч состоялся при поддержке Святошинской районной в городе Киеве государственной администрации. Организацию мероприятия помогли обеспечить командир 210 ОШП Павел Куриленко и глава «Реабилитационные силы Украины» Игорь Дубинин.

Особую благодарность организаторы выразили олимпийской призерке Елене Говоровой, главе БФ «Украина превыше всего» Евгении Нерсесян и управляющему партнеру сети «Евразия» Оксане Тихоненко – за постоянную поддержку и помощь во всех мероприятиях Украинской военной лиги.

Не забыли и о основателе сборной ветеранов Украины Олеге Собуцком, который, несмотря на отсутствие на игре, получил самые теплые поздравления от участников.

Дети получили подарки от благотворительного фонда «Украина превыше всего», военные – футбольные мячи с автографами и сертификаты от «Евразии», а сборная ветеранов – боевой флаг от 210 ОШП.

Этот день стал примером того, как спорт способен объединять, поддерживать боевой дух и укреплять веру в победу.