Волевой выигрыш. Динамо и Шахтёр определили четвертьфиналиста Кубка Украины
Команды подарили голевой второй тайм
около 1 часа назад
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское Динамо на своем стадионе принимало донецкий Шахтер. Встреча грандов украинского футбола завершилась волевой победой бело-синих со счетом 2:1.
Первый тайм прошел без забитых мячей, а сразу после перерыва Шахтер вышел вперед – Лука Мейреллиш головой поразил ворота Руслана Нещерета.
Динамо отыгралось на 72-й минуте благодаря точному удару Андрея Ярмоленко, а через семь минут форвард бело-синих Эдуардо Герреро принес победу своей команде и путевку в четвертьфинал Кубка Украины.
Кубок Украины, 1/8 финала
Динамо – Шахтер – 2:1
Голы: Ярмоленко, 72, Герреро, 79 – Мейреллиш, 49.
Завтра, 30 октября, состоятся два заключительных поединка 1/8 финала Кубка Украины.
12:00. Агротех – Феникс-Мариуполь
17:00. Металлист 1925 – Агробизнес