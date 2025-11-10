Павел Василенко

Кризисный период в Вольфсбурге завершился громкой отставкой. Клуб официально уволил главного тренера Паула Симониса после очередного поражения команды в Бундеслиге.

В пятницу «волки» уступили Вердеру (1:2), потерпев третье поражение подряд. Это стало кульминацией неудачного отрезка, в течение которого Вольфсбург проиграл семь из последних восьми матчей и одержал лишь две победы в десяти турах чемпионата.

Вместе с 40-летним тренером клуб покинули и его ассистенты – Петер ван дер Вин, Тристан Бергхейс и Мартин Дарневиль.

Симонис возглавил Вольфсбург в июне, после того как сенсационно привел Гоу Эхед Иглз к победе в Кубке Нидерландов.

Временно обязанности главного тренера будет исполнять наставник юношеской команды U-19 Даниэль Бауэр, который уже имел краткий опыт руководства основой в конце прошлого сезона.

Следующий матч «волков» состоится 22 ноября – дома против Байера из Леверкузена после международной паузы.