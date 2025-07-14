Эксфорвард Шахтера (1997-2007) и сборной Украины (2000-2008) Андрей Воробей интервью сайту Sport-express.ua прокомментировал шансы 29-летнего центрального защитника Николая Матвиенко перейти из рядов «горняков» в европейский клуб.

«Клубу уже нужно думать о продаже Матвиенко, потому что возраст потихоньку поджимает. Шахтеру нужно что-то и заработать. Но я не думаю, что клуб будет делать ставку на Марлона, если даже уйдет Матвиенко или Бондарь. Думаю, подвох в чем-то другом.

Прошлый сезон у Матвиенко получился не очень блестящим, были позиционные ошибки. Но он – опытный и умный футболист с хорошими данными, видением поля, у него приличная скорость и физика.

В Англии или Италии ему будет трудно заиграть, а вот Турция и Бельгия по силам. Посмотрим. Даже если Матвиенко попадет в АПЛ, то со временем может набрать форму и не потеряться», – сказал Воробей.