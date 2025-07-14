Бывший форвард Шахтера жестко высказался о возвращении Марлона в донецкий клуб
Эксперт дал четкий ответ
около 2 часов назад
Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей для сайта Sport-express.ua прокомментировал возвращение в донецкий клуб бразильского защитника Марлона.
«Я считаю, что он неплохо играл при Де Дзерби. Но я сам не понимаю, почему его вернул Шахтёр. Марлон сбежал из Шахтёра, когда клубу было трудно. Я не сторонник таких возвращений. То же самое было и с Илсиньо. В трудные моменты об клуб вытерли ноги, плюнули в душу, а потом возвращаются и еще за это зарплату получают. Мне трудно это понять.
После Шахтёра у Марлона не пошла карьера: там не заиграл, там не прижился, поэтому мне трудно сказать, зачем его возвращать. Возможно, свою роль сыграли деньги. Может, Шахтёр хочет, чтобы он снова заиграл и попытаться его продать или отдать в аренду», — сказал Воробей.
Марлон впервые перешел в Шахтер летом 2021 года из итальянского Сассуоло за 12 миллионов евро.
Transfermarkt оценивает 29-летнего центрального защитника в три миллиона евро.
Бразилец за время профессиональной карьеры кроме Шахтера успел поиграть за бразильский Флуминенсе, испанскую Барселону, американский ФК Лос-Анджелес, французскую Ниццу и итальянские Монцу и Сассуоло.