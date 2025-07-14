Бывший нападающий Шахтера Андрей Воробей для сайта Sport-express.ua прокомментировал возвращение в донецкий клуб бразильского защитника Марлона.

«Я считаю, что он неплохо играл при Де Дзерби. Но я сам не понимаю, почему его вернул Шахтёр. Марлон сбежал из Шахтёра, когда клубу было трудно. Я не сторонник таких возвращений. То же самое было и с Илсиньо. В трудные моменты об клуб вытерли ноги, плюнули в душу, а потом возвращаются и еще за это зарплату получают. Мне трудно это понять.

После Шахтёра у Марлона не пошла карьера: там не заиграл, там не прижился, поэтому мне трудно сказать, зачем его возвращать. Возможно, свою роль сыграли деньги. Может, Шахтёр хочет, чтобы он снова заиграл и попытаться его продать или отдать в аренду», — сказал Воробей.