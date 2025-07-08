Вратарь Ворсклы интересен европейскому клубу
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около 1 часа назад
Фото: ФК Ворскла
Вратарь полтавской Ворсклы Павел Исенко попал в сферу интересов румынского клуба Университатя Крайова. Об этом сообщил портал gsp.ro.
Напомним, что накануне Университатя Крайова официально объявила о переходе экс-игрока криворожского Кривбаса Александра Романчука.
Исенко всего провел за полтавскую Ворсклу 85 матчей во всех официальных турнирах.
Transfermarkt оценивает 21-летнего голкипера в 700 тысяч евро.
В сезоне 2024/25 Ворскла финишировала на 13-м месте в итоговой таблице Украинской Премьер-лиги, а в стыковых матчах проиграла ФК Кудривка и вылетела в Первую лигу.
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