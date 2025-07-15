Вингер донецкого Шахтера Иван Петряк поделился мыслями по поводу своего очередного перевода в юношескую команду в 31 год.

Спасибо, что дают возможность тренироваться, поддерживать форму. Работаем, сейчас интересно, сборы, сложно. Как в первой команде. Гоняют. Алексей Григорьевич Белик и тренерский штаб очень серьезно взялись за команду. В этом плане, слава богу, все хорошо, но, конечно, кукушка гуляет плотно.

Нелегко. Когда ты всю жизнь в профессиональном футболе, на высоком уровне играешь... Я свой уровень не понижаю. Я стараюсь, выкладываюсь. У меня основная задача себя не обманывать. Люди, которые видят, как я работаю, могут быть уверены, что я никого не подведу. Тяжело морально. Люди готовятся к какой-то игре, к сезону, а тебе потом приходится какое-то время кукурузу охранять. Немного тяжело себя заставить, но пока заставляю, пока ещё силы есть.