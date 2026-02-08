Сергей Разумовский

Эпицентр продолжает уверенно проходить зимние сборы и в очередном контрольном матче одержал убедительную победу. Команда разгромила Тобол со счетом 3:0 — соперника, который в прошлом сезоне финишировал в тройке призеров чемпионата Казахстана и завоевал бронзовые медали. Спарринг стал для Эпицентра хорошей проверкой против организованного оппонента, однако украинский клуб сумел реализовать свои моменты и довести преимущество до большого результата.

Окончательную точку в встрече поставил Владислав Супряга. 25-летний форвард отметился на 85-й минуте, забив третий мяч и закрепив итог матча. Для арендованного у Динамо нападающего это уже второй подряд результативный выход в спаррингах: в предыдущей игре Супряга также записал гол в актив, отметившись в поединке против румынского ASA Тыргу-Муреш, закончившемся победой Эпицентра 3:1.

Ранее Эпицентр перед рестартом УПЛ усилился легионером.