Нападающий Аль-Хиляля Дарвин Нуньес продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Несмотря на слухи о возможном переходе в турецкий Фенербахче, уругвайский футболист не изменит клубную прописку.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, стороны даже не приблизились к достижению договоренностей по трансферу, поэтому вариант с переездом в Турцию был снят с повестки дня.

Дарвин Нуньес присоединился к Аль-Хилялю в августе прошлого года, перейдя из Ливерпуля за 53 миллиона евро. Контракт 26-летнего форварда с клубом из Эр-Рияда действителен до лета 2028 года.

По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего в настоящее время составляет 35 миллионов евро. В текущем сезоне экс-форвард Бенфики провел 22 матча, в которых забил семь мячей и отдал пять результативных передач.