Возвращения не будет! Экс-хавбек Шахтера продлил контракт с бразильским клубом
Капитан Интернасьонала останется в команде
около 1 часа назад
Алан Патрик. Фото: ФК Шахтер
Интернасьонал официально сообщил о продлении контракта с капитаном команды Аланом Патриком. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба клуба.
Новое соглашение с 34-летним бразильцем будет действовать до декабря 2027 года. В течение 2025 года Алан Патрик демонстрировал высокую результативность: в 51 матче за Интернасьонал он забил 21 мяч и отдал 13 голевых передач.
В своей карьере полузащитник также выступал за Шахтер. Также на родине играл за Фламенго, Палмейрас и Сантос.
