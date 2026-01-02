Сергей Разумовский

Интернасьонал официально сообщил о продлении контракта с капитаном команды Аланом Патриком. Соответствующее заявление обнародовала пресс-служба клуба.

Новое соглашение с 34-летним бразильцем будет действовать до декабря 2027 года. В течение 2025 года Алан Патрик демонстрировал высокую результативность: в 51 матче за Интернасьонал он забил 21 мяч и отдал 13 голевых передач.

В своей карьере полузащитник также выступал за Шахтер. Также на родине играл за Фламенго, Палмейрас и Сантос.

Ранее Шахтер проиграл борьбу за перспективного бразильца.