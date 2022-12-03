Впервые с ЧМ-94 ни одна сборная не выиграла все матчи в группе

Три команды набрали семь очков

Фото: Sky Sports

Завершился групповой этап ЧМ-2022.

Впервые за семь турниров ни одна сборная не набрала максимальное количество очков в группе. До этого такой результат был на ЧМ-94.

Сразу три команды набрали семь очков. Это Марокко, Нидерланды и Англия. Остальные набрали меньше очков.

В 3-м туре групповой стадии текущего ЧМ Бразилия последней имела шанс набрать 9 очков, однако уступила Камеруну (0:1).

Уже известны все пары 1/8 финала ЧМ-2022.