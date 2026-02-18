Сергей Разумовский

Впервом матче стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов Олимпиакос на своем поле принимал Байер и потерпел поражение со счётом 0:2.

Первый тайм проходил в напряженной борьбе, и греческим болельщикам показалось, что их команда открыла счёт в конце первой половины. Тареми отличился забитым мячом на 45-й минуте, но после просмотра VAR главный судья отменил гол из-за офсайда.

Во втором тайме немецкая команда перехватила инициативу и реализовала своё игровое преимущество: за три минуты нападающий леверкузенцев Шик дважды огорчил Олимпиакос, сначала забив на 60-й минуте, а затем удвоив счёт на 63-й. Именно его дубль стал решающим в матче и принёс «фармацевтам» важную выездную победу, создав прекрасные шансы для выхода на следующую стадию турнира.

Ответный матч состоится 24 февраля в Леверкузене.

Лига чемпионов. Стыковой раунд плей-офф, первый матч

Олимпиакос – Байер 0:2

Голы: Шик, 60, 63

Олимпиакос: Цолакис, Ортега (Ониемечи, 82), Пирола (Бьянкон, 46), Родиней, Рецос, Мартинш, Эссе (Скипиони, 82), Каштелу (Андре Луис, 64), Музакитис, Тареми (Шикиньо, 64), Эль-Кааби

Байер: Бласвих, Куанса, Андрих, Тапсоба, Поку (Террье, 76), Гримальдо, Васкес (Артур, 77), Гарсия (Фернандес, 87), Паласиос, Маза (Тильман, 64), Шик (Кофане, 86)

Предупреждения: Эль-Кааби – Гарсия