Групповой этап главного футбольного турнира лета завершен, а 28 июня стартует первый в истории соревнования раунд плей-офф с участием 32 сборных. Лето большой игры входит в самую горячую фазу. На GGBET уже доступны широкая линия, одни из лучших коэффициентов, готовые экспрессы, бетбилдеры на топ-матчи, эксклюзивные бонусы и общий призовой фонд 3 000 000 грн.

Группа уже успела перевернуть предтурнирные прогнозы. Мексика выиграла все три матча без пропущенных голов, Бразилия разгромила Шотландию 3:0 и вышла дальше с первого места, а Германия наконец-то вернулась в плей-офф после двух подряд вылетов на групповом этапе.

Но главной историей группового этапа стали не гранды. ЮАР победила Южную Корею и впервые в истории пробилась в плей-офф. Последними в сетку запрыгнули Австрия и Алжир: команды выдали драматичные 3:3 и вместе оставили за бортом Иран. Так что в матчах на вылет громкое имя точно не гарантирует спокойного вечера.

Среди самых интересных пар первого раунда: Бразилия – Япония, Нидерланды – Марокко, Португалия – Хорватия, Англия – ДР Конго и Аргентина – Кабо-Верде.

Эксперты GGBET оценивают шансы на победу в турнире так:

Франция — 4,5;

Аргентина — 5,5;

Испания — 7;

Англия — 8;

Португалия — 11.

Коэффициенты взяты с вебсайта ggbet.ua на 28.06.2026 на 10:10 и могут изменяться.

Особенно интересна смена позиций Бразилии: перед стартом турнира «Селесао» были единоличными лидерами с коэффициентом 2,9, но перед плей-офф опустились лишь на шестую строку. Даже уверенная игра Винисиуса и первое место в группе пока не убедили линию вернуть Бразилию на вершину.

В плей-офф важны не только форма и состав. Здесь решают выдержка, длина скамейки, один сейв, рикошет или серия пенальти. Команда, которая ярко прошла группу, может остановиться уже на первом барьере, а сборная, пробившаяся в последнюю минуту, — вдруг получить путь к большой сенсации.

Выбирай, кто продолжит борьбу, на ggbet.ua. Включай матчи, лови эмоции и болей вместе с GGBET. Всё будет GG!

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

ООО "ГГБЕТ". Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №128). Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 23.08.2023 (решение КРАИЛ от 08.08.2023 №129).