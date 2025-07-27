Вторая лига. Результаты последних матчей первого тура
В каждом поединке был выявлен победитель
около 2 часов назад
В стартовом туре нового сезона вторая команда Александрии сумела достичь минимального успеха в поединке с Диназом. Единственный гол был забит уже на 28-й минуте – отличился Гребенюк. До финального свистка счет так и остался неизменным.
Вторая лига, первый тур, Группа Б
Александрия-2 – Диназ – 1:0
Гол: Гребенюк, 28
Тем временем Тростянец уверенно начал чемпионат, разгромив на выезде Горняк-Спорт. Представители Сумской области открыли счет на 33-й минуте, а после перерыва преимущество команды увеличили Таранушич и Чеглов.
Вторая лига, первый тур, Группа Б
Горняк-Спорт – Тростянец – 0:3
Голы: Хуссин, 33, Таранушич, 55, Чеглов, 77
В последнем матче тура встречались дублирующие составы Левого Берега и Колоса. Ковалевский клуб, завершивший прошлый сезон Второй лиги на втором месте, снова победил с минимальным счетом 1:0. Победный мяч был забит на 54-й минуте, после того как голкипер Левого Берега допустил грубую ошибку, не сумев парировать удар в ближний угол.
Вторая лига, первый тур, Группа Б
Левый Берег-2 – Колос-2 – 0:1
Гол: Шевчук, 54
Поделиться