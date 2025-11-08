Сергей Разумовский

Завершились все матчи игрового дня субботы, 8 ноября, в 16-м туре украинской Второй лиги.

Лесное дома разгромило Скалу 1911. уже на 4-й минуте Лесовик вывел гостей вперёд, но хозяева быстро перевернули игру. Волошин оформил хет-трик, также забил Калинин.

Вильховцы дома обыграли Реал Фарму. Шестаков открыл счёт на 36-й минуте, сразу после перерыва Гаврилюк удвоил преимущество на 50-й, Скрипник сократил отставание на 57-й, но Цуркан на 67-й восстановил комфортный отрыв и закрепил победу хозяев.

Куликов-Белка дома сыграла вничью с Полесьем-2. Панчишин открыл счёт сразу после перерыва для гостей, но уже через две минуты Волков сравнял, после чего команды не смогли дожать друг друга.

Полесье-2 (30 очков) продолжает возглавлять группу A. Однако у Куликова (30), Самбор-Нивы-2 (28) и Лесного (27) есть по матчу в запасе.

Диназ на своём поле обыграл Черноморец-2. Дубль Бобиты до перерыва – точные удары на 28-й и 45-й минутах – обеспечил хозяевам комфортный гандикап, который они уверенно удержали.

Дубль Левого Берега дома сыграл вничью с Ребелом 0:0. Напряжённая борьба без реализованных моментов – обе команды так и не смогли сломать оборонительные редуты друг друга.

Ребел (29 очков) утратил возможность догнать третий Тростянец (31) в группе Б. Диназ (7) покинул последнюю позицию.

Вторая лига, 17-й тур

Группа А

Лесное – Скала 1911 4:1

Голы: Волошин, 9, 18, 79, Калинин, 35 – Лесовик, 4

Вильховцы – Реал Фарма 3:1

Голы: Шестаков, 36, Гаврилюк, 50, Цуркан, 67 – Скрипник, 57

Куликов-Белка – Полесье-2 1:1

Голы: Волков, 52 – Панчишин, 50

Группа Б

Диназ – Черноморец-2 2:0

Голы: Бобита, 28, 45

Левый Берег-2 – Ребел 0:0