Сергей Разумовский

Молодёжная команда Динамо одержала разгромную победу над Оболонью U-21 в матче чемпионата Украины среди команд УПЛ-2. Поединок завершился со счётом 4:0 в пользу киевлян, а главным действующим лицом встречи стал нападающий Владислав Супряга, который оформил дубль.

Накануне болельщики ожидали, что Супряга может получить игровое время в составе первой команды Динамо в матче 22 ноября против «пивоваров» (4:2). Однако этого не произошло. Уже на следующий день форвард вышел в стартовом составе молодёжной команды и в полной мере воспользовался возможностью проявить себя.

После безголевого первого тайма Динамо добавило в атаке после перерыва. Супряге понадобилось всего две минуты, чтобы дважды отличиться в воротах Оболони. Сначала нападающий забил на 54-й минуте, а уже на 56-й снова заставил голкипера соперника доставать мяч из сетки, записав на свой счёт быстрый дубль.

На 66-й минуте Супряга имел отличный шанс довести количество своих голов до трёх. Арбитр назначил пенальти в ворота Оболони, однако форвард не смог реализовать одиннадцатиметровый удар. Несмотря на это, его вклад в победу команды остался весомым.

Для Супряги этот дубль стал вторым подряд в текущем сезоне. Ув предыдущем туре нападающий также дважды забил – на этот раз в ворота молодежной команды Шахтера. Благодаря результативной серии футболист единолично возглавляет список лучших бомбардиров УПЛ-2.

В сезоне 2026/27 Супряга принял участие в 13 матчах чемпионата и забил 11 голов. Его ближайшими преследователями в гонке бомбардиров являются Ярослав Карпизин из Харькова, на счету которого восемь мячей, а также одноклубник последнего Иван Багрий с шестью голами и Денис Петрук из Шахтера, который также отличился шесть раз.

Победа над Оболонью позволила Динамо набрать 30 очков после 13 проведенных матчей. Киевская команда делит первое и второе места в турнирной таблице с Шахтером U-21, который имеет одну игру в запасе. Следующий матч молодежная команда Динамо проведет 29 ноября. Соперником киевлян станет одесский Черноморец.