Александр Сукманский

Имя Святослава Сироты годами ассоциировалось с большим футболом. Воспитанник киевского Динамо, вратарь известных клубов, а затем руководитель Профессиональной футбольной лиги Украины. Однако сегодня все эти регалии для него остались как будто в другой жизни. В интервью телеканалу Киев нынешний директор столичной ДЮСШ №26 рассказал о возвращении с войны и начале нового этапа.

Сам Святослав просит представлять его иначе:

«- Ветеран, бывший футболист. Сегодня я уже отошел от спорта вообще, от футбола в частности. Поэтому то, что было, то было. Просто круг общения, в основном ветераны».

До 2022 года военного опыта он не имел. В то же время с 2014-го регулярно ездил на восток Украины в составе национальной сборной ветеранов.

«- С 2014 года мы постоянно 5–6 раз в год были в зоне боевых действий. Я скажу больше: за две недели до полномасштабного вторжения меня пригласили, меня и еще ребят-футболистов пригласили в Северодонецк. Мы приехали туда, играли в турнире по минифутболу. А через месяц я там уже как военнослужащий оказался. Мы были в Северодонецке на турнире, и это был полностью проукраинский турнир».

В феврале 2022 года, эвакуировав семью, 52-летний спортсмен решил вступить в ряды территориальной обороны. Однако из-за большого количества добровольцев его сначала не приняли.

Но привычка не сдаваться, выработанная спортом, помогла достичь своего. В итоге Святослав попал в 24-ю отдельную механизированную бригаду имени короля Данила.

«- Честно, это случайно получилось. Я в военкомат пришел, мне сказали, что есть Нацгвардия. Я говорю, что я уже в возрасте, может, я пойду в Вооруженные силы какие-нибудь там. Они говорят, что у нас есть сейчас с 24-й бригадой и намёточниками, в артиллерию. Я говорю: хорошо, давай».

После короткого обучения новобранец отправился на Луганщину. По документам был артиллеристом, но на войне, говорит, деление на специальности очень условно.

«- Где-то около десяти дней мы провели в резерве. Там и учились, а потом все на месте. Я горжусь тем, что у нас были очень крутые парни в моем расчёте. Первыми мы поехали. Когда приехали, нам сказали: здесь все равны, здесь нет ни намёточников, ни не намёточников. Мы были пехотой, конечно».

Первая ротация длилась 33 дня.

«- Мы как маленькие котята были, нас просто обстреливали с утра до вечера».

В мае 2022 года под Лисичанском Святослав получил тяжелое ранение. События того дня помнит лишь фрагментами.

«- То контузия, то ли было с сердцем что-то, сознание потерял. На следующий день меня эвакуировали. Эвакуировали очень сложно, тоже во время боя. Я не очень всё это помню, провалами так».

В госпитале врачи обнаружили многочисленныепереломы.

«- Это был или обстрел, или я с БТР упал. Эвакуировали сложно. У нас не было места внутри, и меня положили на броню сверху. Мы выезжали под боем, под обстрелом. Я на броне был, но почти без сознания».

Позже братья по оружию рассказали ему, что не были уверены, пережил ли он ту эвакуацию.

«- Когда я вернулся в ППД, уже в Яворов после всех госпиталей, парни подходят и говорят: Святослав, ты живой? Мы же были внутри, когда ты там наверху был, думали, ты не доехал. Я говорю: да все хорошо, ребята, все нормально».

Несмотря на тяжелые травмы, Сирота вернулся к службе. Сначала продолжил службу в 24-й бригаде, а затем был переведен в Президентскую бригаду.

«- Сначала чувствовал себя более-менее, разрабатывал руку, ногу. Но, к сожалению, через год у меня не прижились сухожилия. И мне сделали третью операцию».

В начале 2024 года Святослава демобилизовали по состоянию здоровья. Говорит, что после войны самое тяжелое — не физические травмы.

«- К сожалению, есть последствия психологические. Они от людей не зависят. И это у многих ветеранов, участвовавших в контактных боях».

Пережить сложный период адаптации помогли семья и новое дело. Святославу предложили возглавить детско-юношескую спортивную школу.

«- Говорю: Василий Васильевич, где я, где спортивная школа? Если бы футбольный клуб или еще что-то... Приезжайте ко мне. И он уговорил меня. Мы очень благодарны, потому что на сегодняшний день я очень счастлив и чувствую себя нужным людям, и они нужны мне».

За время его работы количество воспитанников школы значительно выросло.

«- Когда я принял эту школу, у нас было 500 детей. Сейчас у нас 860».

Сегодня Святослав Сирота также возглавляет ветеранское сообщество Святошинского района Киева и помогает другим военным проходить путь возвращения к гражданской жизни.

Он убежден: большая опасность для ветерана — остаться наедине со своими переживаниями.

«- Большинство ветеранов ничего не хотят делать, и это нормально. Для них тяжело перейти эту психологическую границу. Но я считаю наоборот: надо объединяться, нужно психологически, эмоционально, как друг, как товарищ, вытягивать их из домов. Они должны жить».

Особое место в его работе занимает воспитание детей. Через спорт он учит их ответственности, уважению и любви к Украине.

«- Сегодня мы говорим не только о патриотическом воспитании. О минной опасности, об отсутствии барьеров. Очень многие люди воспринимают отсутствие барьеров как пандусы или шрифт Брайля. Но отсутствие барьеров разное. И надо учить детей этому. Не только детей и взрослых, но детей в первую очередь, потому что дети — это будущее нашей страны».

Когда-то Святослав Сирота защищал футбольные ворота. Потом — Украину с оружием в руках. Сегодня же его миссия заключается в другом: помогать ветеранам возвращаться к полноценной жизни и воспитывать поколение, которое будет строить страну после победы.