18-летний вингер Барселоны Ламин Ямаль дал понять, что связывает свое будущее исключительно с каталонским клубом.

Футболист посетил гала-вечер по случаю 120-летия испанского издания Mundo Deportivo, которое выходит в Барселоне. Во время мероприятия Ямаля спросили о его дальнейшей карьере и планах на будущее.

Надеюсь, смогу остаться здесь на всю жизнь, буду наслаждаться каждым днем в лучшем клубе и в лучшем городе мира,

Мы боремся за выход в полуфинал Кубка Испании — это трофей, который мы должны выиграть.

В четвертьфинале Кубка Испании Барселона сыграет против Альбасете. Матч запланирован на сегодня, 3 февраля, начало в 22:00.