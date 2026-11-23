Сергей Разумовский

Вингер Барселоны Ламин Ямаль пропустит ближайший матч команды в Лиге чемпионов. Каталонский клуб сообщил, что футболист не сыграет против Сабаха 25 ноября из-за проблем со здоровьем.

После медицинского обследования у Ямаля выявили незначительный дискомфорт в правом голеностопе. В клубе решили не привлекать игрока к поединку, чтобы не подвергать его лишнему риску и дать время на восстановление. Таким образом, в матче с Сабахом тренерскому штабу придется обойтись без вингера.

В то же время в Барселоне рассчитывают, что пауза будет короткой. Ожидается, что Ямаль снова сможет выйти на поле уже в следующее воскресенье, когда команда встретится с Депортиво в матче Ла Лиги. В этом сезоне футболист принял участие в 17 поединках и записал на свой счет 13 голов и 13 результативных передач.

Напомним, накануне Барселона вырвала победу над Вильярреалом благодаря автоголу соперника (3:2).