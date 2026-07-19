Накануне финала главного футбольного события лета вышел завершающий выпуск шоу «Кто в игре?». По правилам проекта, звездные гости на протяжении пяти эпизодов скрываются под масками известных футболистов и соревнуются в прогнозах на матчи.

В финальном эпизоде эксперты дали свои прогнозы на эпичный матч Испания против Аргентины, поговорили о девушке Мбаппе, вспомнили легендарное фото, где Месси моет маленького Ямаля, и раскрыли главную интригу шоу — кто скрывался за маской Луки Модрича. Провидцем, который мастерски предсказывал результаты футбольных противостояний, оказался сценарист и ведущий Константин Трембовецкий.

Участники не сдерживали эмоций, обсуждая вылет Франции от Испании, в частности грубый удар Люка Диня в ногу Ламина Ямаля. Параллельно гости шоу придумали известным игрокам креативные политические прозвища: Мбаппе за его жесткость окрестили «Диктатором», Олизе стал «министром инфраструктуры», а Нголо Канте — идеальным «кандидатом в мэры Харькова», потому что постоянно имеет дело с лавками.

В конце выпуска эксперты дали прогнозы на матч Испания — Аргентина. И если в предыдущем выпуске они чуть было не списали аргентинцев со счетов, то в этом заговорили о неизбежности их победы.

Какие еще прогнозы прозвучали в выпуске и какой уникальный подарок, связанный с Житомиром, получил победитель? Переходите по ссылке и смотрите полный выпуск шоу «Кто в игре?» на YouTube-канале GG.Спорт!