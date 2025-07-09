Невероятный подарок себе перед 18-летием сделал вингер Барселоны Ламин Ямаль — юный талант приобрел уникальное золотое ожерелье стоимостью 400 тысяч долларов.

Ювелирный дом Tajia Diamonds, расположенный в Нью-Йорке, опубликовал в соцсетях фото украшения. Оно изготовлено из желтого золота, инкрустировано бриллиантами и драгоценными камнями в цветах Барселоны, а подвеска имеет форму инициалов LY — Ламин Ямаль.

— Лучшая драгоценность — для лучшего игрока в мире, — подписали фотографии в Tajia Diamonds.

По информации CNN Brazil, именно этот аксессуар Ламин выбрал в честь своего будущего совершеннолетия. 13 июля ему исполнится 18 лет. Несмотря на юный возраст, Ямаль уже провел 106 матчей за первую команду Барселоны, отметился 25 голами и сделал 34 результативные передачи.

В прошлом сезоне он помог каталонцам выиграть чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок.