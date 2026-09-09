Сергей Разумовский

Вингер Барселоны и сборной Испании Ламин Ямаль установил уникальное достижение в истории «Золотого мяча». 19-летний футболист стал первым игроком, которого трижды номинировали на престижную награду еще до достижения 20-летнего возраста.

Для Ямаля это третья подряд номинация на главный индивидуальный приз в мировом футболе. Однако выиграть Золотой мяч испанцу пока не удалось.

В прошлом сезоне Ямаль помог Барселоне завоевать чемпионский титул в Ла Лиге. Также он вместе со сборной Испании триумфировал на чемпионате мира 2026 года.

В прошлом году он занял второе место в голосовании за «Золотой мяч». Победителем стал вингер ПСЖ Усман Дембеле.

Несмотря на юный возраст, Ямаль уже успел стать одним из лидеров Барселоны и сборной Испании. Его стабильные выступления на высшем уровне позволили ему в третий раз подряд войти в число претендентов на самую престижную индивидуальную награду в футболе.