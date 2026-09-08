Павел Василенко

France Football официально объявил список из 30 футболистов, претендующих на «Золотой мяч»-2026. Нынешняя церемония будет иметь особый статус, так как награду будут вручать уже в 70-й раз.

Торжественное вручение состоится 26 октября в Лондоне. Впервые в истории церемония пройдет не в Париже. Местом проведения станет London Palladium, а выбор столицы Великобритании связан с юбилеем награды и её первым обладателем Стэнли Мэтьюзом.

В список номинантов вошёл действующий обладатель трофея Усман Дембеле. Также среди претендентов оказались Гарри Кейн, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Эрлинг Холанд, Лионель Месси, Винисиус Жуниор и другие ведущие футболисты мирового футбола.

Особое внимание привлекает возвращение Месси в число номинантов. В то же время Криштиану Роналду на этот раз не попал в список 30 претендентов.

В отличие от старого формата, победителя будут определять по результатам одного соревновательного сезона. Внимание обращается на период с 3 августа 2025 года по 19 июля 2026-го, включая международные турниры. Основными критериями являются индивидуальные выступления, командные результаты и завоёванные трофеи, а также класс и соблюдение принципов fair play.