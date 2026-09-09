Сергей Разумовский

21-летний украинский вингер Тимур Тутеров впервые сыграл за основную команду Сандерленда. Футболист вышел на поле в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против Халла.

Украинец начал встречу на скамейке запасных, но получил шанс проявить себя во втором тайме. На 79-й минуте Тутеров заменил Вилзона Изидора. К тому моменту Сандерленд уже вел с минимальным счетом.

Единственный мяч в поединке хозяева забили на 71-й минуте. Автором гола стал Тальби, который помог своей команде одержать победу и пройти в следующий раунд турнира.

Для Тутерова этот выход на поле стал дебютным за первую команду Сандерленда на официальном уровне. Украинский вингер получил ограниченное игровое время, однако сам факт его появления в кубковом матче может стать важным этапом в профессиональной карьере.

Тимур Тутеров является воспитанником Колоса, однако за основную команду клуба из Коваливки не выступал. Первый опыт взрослого футбола он получал в составе Эксетера, где играл на правах аренды. За английский клуб украинец провел 17 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Также Тутеров выступал за молодежную команду Сандерленда. В общей сложности он провел 45 матчей за Сандерленд U-21. В его активе на этом уровне 17 голов и шесть результативных передач.

Кубок английской лиги, 1/16 финала

Сандерленд – Халл Сити 1:0

Гол: Тальби, 71