Сергей Разумовский

Украинский нападающий Роман Яремчук получил игровую практику в первом официальном матче Олимпиакоса в сезоне 2026/27. 30-летний форвард помог пирейской команде одержать победу над Волосом во втором туре общего этапа Кубка Греции.

Яремчук начал встречу на скамейке запасных. Главный тренер Олимпиакоса выпустил украинца на поле на 71-й минуте, когда матч уже перешел в решающую стадию. Нападающий провел на поле заключительную часть поединка и внес вклад в победу своей команды.

Игра вышла результативной и завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Олимпиакос забил трижды к 68-й минуте, однако Волос не прекратил борьбу и в заключительной части встречи сократил отставание до минимума. Пирейцы удержали преимущество и довели матч до победы.

Для Яремчука это было первое появление на поле в составе Олимпиакоса в новом сезоне. В последний раз украинец выступал за греческий клуб 24 января 2026 года – также в матче против Волоса. Тогда форвард вышел на замену, а его команда одержала минимальную победу со счетом 1:0.

После этого нападающий покинул Олимпиакос и вторую половину предыдущего сезона провел на правах аренды во французском Лионе. Теперь Яремчук вернулся в пирейскую команду, однако в начале сезона не имел доверия Хосе Луиса Мендилибара.

Команда, кстати, с максимумом очков лидирует в турнирной таблице Кубка Греции. На общем этапе состоится еще один тур, а Олимпиакос уже точно не опустится ниже 12-го места и прошел дальше.

Кубок Греции, второй тур

Олимпиакос – Волос 3:2

Голы: Гонсалес, 42, 50, Пуерта, 68 – Гонсалес, 79, Харалампоглу, 89

Появление украинца на поле имеет важное значение с учетом будущих матчей национальной сборной Украины. В сентябре команда начнет выступления в Лиге наций, а дополнительные минуты на клубном уровне помогут Яремчуку набрать форму и вернуть ощущение игрового ритма.