Павел Василенко

Если не случится ничего неожиданного, Ювентус подпишет нового нападающего. Итальянские журналисты единогласно сообщают, что Джонатан Дэвид близок к «Старой синьоре».

После окончания сезона 2024/25 Дэвид покинул Лилль. Канадский игрок не захотел продлевать контракт.

Сам Дэвид собирается присоединиться к Ювентусу. Джанлука Ди Марцио сообщил, что ценный нападающий согласился на условия сделки. Партнерство рассчитано до 30 июня 2030 года.

Фабрицио Романо добавил, что медицинские тесты 25-летнего игрока запланированы на пятницу. Поэтому официальное объявление о переходе можно ожидать на этой неделе.

Дэвид зарекомендовал себя как высокоэффективный нападающий во время своего пребывания в Лилле, сыграв в общей сложности 178 матчей в Лиге 1, забив 87 голов и отдав 16 результативных передач. Канадец также забил десять мячей в 18 играх Лиги чемпионов.