Сергей Разумовский

В 21-м туре итальянской Серии А Ювентус на выезде сенсационно проиграл Кальяри.

С первых минут под проливным дождем бьянконери действовали активно и взяли мяч под контроль, пытаясь диктовать темп игры. Команда много владела мячом и пыталась ускорять атаки, однако натолкнулась на плотную, дисциплинированную оборону Кальяри, который компактно закрывал пространство. Самый острый момент первого тайма возник на 25-й минуте: Йилдиз начал атаку через центр, Давид грамотно сыграл спиной к воротам и сбросил мяч на Миретти, но мощный удар полузащитника парировал вратарь хозяев Каприле. До перерыва счёт так и не был открыт.

Во втором тайме Ювентус снова начал агрессивно. Камбьясо опасно пробил издалека – Каприле перевёл мяч на угловой. Основная угроза шла от Йилдиза: на 62-й минуте турецкий хавбек эффектно обошёл нескольких соперников левым флангом, ворвался в штрафную, но пробил немного мимо дальней штанги. Несмотря на давление гостей, счёт открыл именно Кальяри: на 65-й минуте Маццителли воспользовался стандартом и вывел хозяев вперёд.

После пропущенного гола Ювентус значительно добавил. Туринцы непрерывно давили на ворота соперника и были близки к ничьей: Давид не попал в цель головой после подачи со стандарта, а удар Йилдиза издалека снова нейтрализовал блестящий Каприле. В конце матча турок ещё раз взял инициативу на себя – его сильный удар после рикошета попал в штангу. Несмотря на финальный штурм и полную самоотдачу, Ювентус так и не смог сломать оборону Кальяри, потерпев поражение 0:1.

Ювентус остался с 39 очками и по дополнительным показателям остался позади Ромы в турнирной таблице. Кальяри (22) оторвался от Дженоа Руслана Малиновского (19).

Серия А, 21-й тур

Болонья – Ювентус 0:1

Голы: Маццителли 65

Кальяри: Каприле, Зе Педро, Мина, Луперто, Палестра, Адопо, Гаетано, Маццителли, Оберт, С. Эспозито (Идрисси 64), Киличсой (Боррелли 54)

Ювентус: Перин, Калулу, Бремер, Келли, МакКенни (К. Тюрам 80), Локателли (Жегрова 66), Копмейнерс, Камбьясо (Консейсау 80), Миретти (Опенда 66), Йилдиз, Давид (Аджич 88)

Предупреждения: Йилдиз, 31