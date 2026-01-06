Сергей Разумовский

В 19-м туре итальянской Серии А Ювентус уверенно разобрался с Сассуоло на выезде, победив со счетом 3:0.

Начало встречи прошло в рабочем темпе для туринцев, а ключевой момент первого тайма произошел на 16-й минуте. После одного из эпизодов у ворот хозяев защитник Сассуоло Мухаремович срезал мяч в собственные ворота, оформив автогол и вывел Ювентус вперед.

После перерыва гости не сбавили оборотов и фактически сняли все вопросы за две минуты. Миретти удвоил преимущество туринцев, а Давид сразу сделал счет разгромным. Этот стремительный отрезок в середине второго тайма стал решающим: Бьянконери довели матч до логичной победы, тогда как Сассуоло так и не нашел аргументов, чтобы вернуть интригу.

Ювентус набрал 36 очков в турнирной таблице и обошел Рому украинца Артема Довбика по дополнительным показателям.

Серия А, 19-й тур

Сассуоло – Ювентус 0:3

Голы: Мухаремович, 16 (автогол), Миретти, 62, Давид, 63

Сассуоло: Мурич, Валюкевич, Мухаремович, Идзес (Оденталь 90), Дойг, Матич (Липани 77), И. Коне, Торстведт (Фадера 39), Ианнони (Вранкс 77), Пинамонти, Лор'енте (Пьерини 77)

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Бремер, Коопмейнерс, МакКенни (Жоау Мариу 75), Локателли, К. Тюрам, Камбьясо (Кабал 85), Миретти (Жегрова 90), Йылдыз (Аджич 85), Давид (Опенда 75)

