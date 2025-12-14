Сергей Разумовский

В 15-м туре итальянской Серии А Ювентус одержал важную выездную победу над Болоньей, минимально переиграв соперника со счетом 1:0.

Поединок долго оставался закрытым и напряженным: команды играли осторожно, много боролись в центре поля и почти не позволяли друг другу создавать по-настоящему явные моменты. Равенство ощущалось практически во всём — по ударам, владению мячом — однако постепенно Ювентус начал находить больше пространства для атак и создавать более острые эпизоды у ворот хозяев.

Ключевым моментом стала 64-я минута, когда Кабаль реализовал одну из наигранных атак туринцев и вывел свою команду вперед. Уже через пять минут положение Болоньи ещё больше усложнилось: Хеггем получил удаление, оставив хозяев в меньшинстве. После этого Ювентус играл по счёту, контролируя ход матча и не позволяя сопернику организовать полноценный финальный штурм. Статистика ожидаемых голов хорошо отражает преимущество гостей в созданной остроте: Ювентус наиграл на 1.6 xG против 0.65 у Болоньи, что и вылилось в логичную, хоть и минимальную по счету, победу туринского клуба.

Ювентус набрал 26 очков и вплотную приблизился к Роме в турнирной таблице. Но команда Артема Довбика в этом туре ещё не сыграла.

Серия А, 15-й тур

Болонья – Ювентус 0:1

Гол: Кабаль, 64

Болонья: Равалья, Дзортеа (Гольм 73), Хеггем, Лукуми (Бернардески 81), Миранда, Побега, Моро (Де Сильвестри 73), Орсолини, Л. Фергюсон (И. Сулемана 66), Камбьяги, Даллинга (Кастро 66)

Ювентус: Ди Грегорио, Калулу, Келли, Копмейнерс (Бремер 76), Камбьясо (Кабал 61), Локателли, К. Тюрам, МакКенни, Консейсау (Миретти 88), Йылдыз, Дэвид (Опенда 61)

Предупреждения: Миранда 24, И. Сулемана 90, Де Сильвестри 90+4 – Копмейнерс 19

Удаление: Хеггем, 69