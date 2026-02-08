Сергей Разумовский

ПСЖ опубликовал заявку на центральный матч 21 тура чемпионата Франции против Марселя. В список попал украинский защитник Илья Забарный, который готов помочь команде в принципиальном противостоянии.

Вернулся в заявку и вингер Хвича Кварацхелия. Грузинский футболист пропустил предыдущую игру со Страсбургом из-за травмы, однако сейчас тренерский штаб рассчитывает на него, по крайней мере, в рамках этого матча.

Среди других фамилий привлекает внимание Дро Фернандес. 18-летний испанец недавно перешел в ПСЖ из Барселоны, но пока что не дебютировал за первую команду парижан. Его включение в заявку может свидетельствовать о готовности клуба постепенно подводить молодого игрока к официальным матчам.

Прямая трансляция встречи ПСЖ – Марсель начнется в 21:45.