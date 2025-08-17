Забарный начал путь в ПСЖ с победы в Лиге 1
Илья провел 90 минут
23 минуты назад
ПСЖ начал защиту титула чемпиона Франции гостевым матчем против Нанта. Встреча завершилась со счетом 1:0.
Особое внимание к поединку было приковано из-за дебюта украинского центрбека Ильи Забарного, который сыграл первый официальный матч в новой команде.
Судьбу поединка решил единственный гол Витиньи на 67-й минуте игры. Команда Луиса Энрике могла претендовать на второй мяч, но взятие ворот Рамуша отменили из-за офсайда.
Забарный в дебютном матче за ПСЖ отыграл все 90 минут.
Лига 1. 1 тур
Нант - ПСЖ 0:1
Гол: Витинья, 67