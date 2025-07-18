Павел Василенко

Тоттенхэм, ставший победителем Лиги Европы в сезоне 2024/25, претендует на украинского защитника Борнмута Илью Забарного.

По информации сайта Gianluca di Marzio, «шпоры» готовы заплатить 70 млн евро, включая бонусы, за трансфер звезды сборной Украины, которые требуют «вишни».

Однако сам Забарный склоняется к варианту с продолжением карьеры в рядах победителей Лиги чемпионов – ПСЖ. Именно с парижанами Тоттенхэм разыграет Суперкубок УЕФА 13 августа в итальянском Удине.

Забарный в сезоне 2024/25 провел в составе Борнмута 36 матчей во всех официальных турнирах: один ассист.

Его контракт с английским клубом рассчитан до лета 2029 года.

Transfermarkt оценивает 22-летнего украинца в 40 миллионов евро.