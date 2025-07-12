Парижский ПСЖ решил временно приостановить переговоры с Борнмутом по покупке центрального защитника сборной Украины Ильи Забарного. Об этом сообщает L'Équipe.

Руководство французского гранда ожидает завершения финала Клубного чемпионата мира, чтобы понять, получит ли клуб дополнительные 33,9 миллиона евро призовых за победу. Эти средства могут существенно повлиять на дальнейшую трансферную активность парижан.

Несмотря на паузу, интерес ПСЖ к Забарному остается актуальным. В клубе планируют усилить не только центр обороны, но и нападение. Илья, который в настоящее время выступает за английский Борнмут, оценивается Transfermarkt в 42 миллиона евро. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до середины 2029 года.

22-летний украинец провел сильный сезон в Премьер-лиге, и на него обращено внимание сразу нескольких топ-клубов Европы.