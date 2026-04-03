Денис Седашов

ПСЖ дома победил Тулузу в 28-м туре чемпионата Франции со счетом 3:1.

В составе хозяев дублем отметился Усман Дембеле, еще один мяч в добавленное время забил Гонсалу Рамуш. Единственный гол гостей на счету Расмуса Николайсена.

Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел в стартовом составе парижан. Этот поединок стал для него 30-м за клуб во всех турнирах текущего сезона.

Лига 1. 28-й тур

ПСЖ – Тулуза – 3:1

Голы: Дембеле, 23, 33, Рамуш, 90+2 – Николайсен, 27

ПСЖ набрал 63 очка и возглавляет таблицу Лиги 1. Тулуза с 37 баллами занимает девятое место.

Следующий матч парижане проведут 8 апреля дома против Ливерпуля в Лиге чемпионов.

Луческу перенес острый инфаркт миокарда в день выписки из больницы.